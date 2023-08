La nuova fisica è a un passo: dati più precisi da un esperimento "rivoluzionario"

La "nuova fisica" è sempre più vicina.

Leggi e fenomeni non previsti dall'attuale teoria di riferimento, il cosiddetto Modello Standard, potrebbero venire alla luce grazie all'esperimento che già nel 2021 aveva fatto il primo passo concreto in questa direzione. I dati del progetto Muon g-2 del Fermilab, al quale l'Italia collabora con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ora sono infatti il doppio più precisi. La collaborazione scientifica comprende 182 ricercatori di 33 istituti in sette Paesi diversi.