Nucleare, Teheran minaccia di ridurre la cooperazione con l'Aiea

Teheran ha minacciato di ridurre la sua cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) dell'Onu se verrà adottata una risoluzione anti-iraniana durante la riunione del Consiglio dei Governatori dell'agenzia, che inizierà lunedì a Vienna. "Certamente, l'Aiea non dovrebbe aspettarsi che la Repubblica Islamica dell'Iran continui la sua ampia e amichevole cooperazione", ha dichiarato Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, quando gli è stato chiesto dalla televisione di stato quale sarebbe la risposta dell'Iran in caso venga adottata una risoluzione sfavorevole al Paese.