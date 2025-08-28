Nucleare NordCorea, le differenze tra una bomba atomica e una all'idrogeno

Per Pyongyang, si è trattato di un vero test con una bomba all'idrogeno. Ma gli 007 di Seul e anche la Casa Bianca hanno espresso forti dubbi a causa della contenuta detonazione (solo 6 chilotoni, invece dei 20-50 megatoni degli esperimenti russi e americani), che ha creato un sisma artificiale di magnitudo 5.1. Ecco le differenze tra una bomba atomica (quella sganciata a Hiroshima e Nagasaki) e una all'idrogeno.