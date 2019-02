Nucleare, Mogherini: "Senza Ue l'accordo con l'Iran sarebbe morto"

Se l'accordo nucleare iraniano è ancora in piedi è grazie alla "risolutezza" dell'Europa nel tutelarlo. Lo ha detto l'Alto Rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue Federica Mogherini, rispondendo a chi metteva in discussione la capacità dell'Europa di incidere a livello internazionale come "potenza globale". "Se non ci fosse l'Ue, a cominciare dalla Francia, dalla Germania e dalla Gran Bretagna, sono sicura che sarebbe finito a maggio", ha spiegato.