Nucleare Iran, intelligence Usa: ruolo Israele in sabotaggio Natanz

Israele avrebbe giocato un ruolo nel sabotaggio al complesso di arricchimento dell'uranio di Natanz, da tempo fulcro del programma nucleare iraniano . Lo riporta il New York Times, citando fonti dell'intelligence americana, secondo le quali a causa dell'esplosione ci potrebbero volere almeno nove mesi per ripristinare la produzione a Natanz.

Sabotata la rete elettrica dell'impianto - L'incidente è accaduto domenica mattina all'impianto in cui erano appena state inaugurate nuove centrifughe vietate dall'accordo del 2015. Il sabotaggio, secondo le prime notizie, avrebbe riguardato la rete elettrica dell'impianto di Chahid-Ahmadi-Rochan senza causare né vittime né fughe di materiale radioattivo.

Iran: "Atto di terrorismo" - E' un "atto di terrorismo", aveva poi accusato Ali Akbar Salehi, capo dell'agenzia atomica iraniana, invocando una presa di posizione della "comunità internazionale e dell'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica)".

Israele: danno superiore a quanto riferito da Teheran - Da Israele era stata la televisione pubblica israeliana Kan a rivendicare la paternità dello Stato ebraico sull'attentato, chiamando in causa "fonti di intelligence" secondo le quali si è trattato di una "cyber-operazione israeliana in cui è stato coinvolto il Mossad". Le stesse fonti sostengono che il danno provocato all'impianto è di dimensioni superiori a quanto riferito da Teheran.

Domenica convocato il Consiglio di difesa Israele - E' stato intanto convocato per domenica il Consiglio di difesa del governo israeliano, dopo una pausa di due mesi, per esaminare le crescenti tensioni con l'Iran. Dal premier Benyamin Netanyahu è arrivata una sorta di dichiarazione di guerra che suona come una conferma. "La lotta contro l'Iran e le sue metastasi, contro le armi di Teheran, è un compito enorme. La situazione di oggi non è detto che ci sia anche domani", ha detto sibillinamente ai capi della sicurezza in un brindisi in vista del Giorno dell'Indipendenza.

E ha aggiunto: "Noi siamo sicuramente una potenza regionale, ma in qualche maniera anche globale. Mi auguro per tutti noi che continuiate a tenere la spada di Davide nelle vostre mani".

La tensione torna a salire nello scenario medio-orientale - Dopo l'esplosione del luglio 2020, sempre a Natanz, e l'uccisione a novembre dello scienziato Mohsen Fakhrzadeh, di cui l'Iran ha attribuito la responsabilità a Israele, i fatti di questi giorni rialzano la tensione in uno scenario medio-orientale in cui la nuova amministrazione Usa tenta di riaffermare un ruolo di moderazione senza abdicare, anzi rafforzando, la storica alleanza con Israele.