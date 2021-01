Iran, Khamenei minaccia Trump: "Vendicheremo Soleimani"

Ansa

Neppure con l'addio di Donald Trump alla Casa Bianca, si placa lo scontro tra l'Iran e l'ormai ex presidente degli Stati Uniti. Un account Twitter legato alla Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha pubblicato minacciosi proclami contro il tycoon. "La vendetta" per l'uccisione del generale Qasem Soleimani "è inevitabile", si leggeva in un post. L'account Twitter è stato poi disattivato.