Nucleare, Iran: bene l'incontro con il mediatore Ue

Sul dossier nucleare l’incontro tra il capo negoziatore di Teheran, Ali Bagheri Kani, e il mediatore dell'Ue, Enrique Mora, è stato "serio e costruttivo".

Durante il colloquio sono state discusse una serie di questioni tra cui il negoziato per la rimozione delle sanzioni contro l'Iran. La scorsa settimana, Bagheri Kani aveva fatto sapere di avere avuto incontri per discutere "una serie di questioni di mutuo interesse" con le parti europee che partecipano ai colloqui per il rilancio dell'accordo sul nucleare del 2015.