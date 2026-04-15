Corea del Nord, è allarme atomica: "Aperti nuovi centri per arricchire uranio"

La Corea del Nord starebbe "aumentando in maniera molto grave" la capacità di produzione di armi nucleari. Lo ha denunciato Rafael Grossi, direttore generale dell'Aiea, parlando a Seul, in Corea del Sud. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica avrebbe registrato una "rapida crescita" dell'attività presso un reattore nucleare nonché la costruzione di nuove strutture per la fusione nucleare. Al momento, ricorda l'Aiea, si stima che Pyongyang abbia a disposizione qualche decina di testate nucleari.