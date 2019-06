Notre-Dame, benefattori in frenata: promettono donazioni per 850 milioni, ne versano solo 80

Da François Pinault, capo del gruppo Kering a Bernard Arnault, del gruppo Louis Vuitton Moet Hennessy, tanti i benefattori che avevano promesso fondi per la ricostruzione. Ma per ora, gli unici a farsi avanti, sono i privati che hanno donato con bonifici o assegni.



"I pagamenti saranno effettuati man mano che i lavori progrediscono" dichiarano dal gruppo di Arnault, spiegando come i soldi verranno versati solo quando verranno indette le gare d'appalto. Ma i grandi benefattori non riescono comunque a liberarsi dalle critiche che giudicano le loro promesse solo una strategia di marketing.



Secondo "France Info", i donatori attendono solo il vero inizio dei lavori, per accertarsi che non sia lo stato a intascare il loro denaro. Macron assicura che in cinque anni la ricostruzione sarà completata, ma per ora tutto procede a rilento. La prima messa, celebrata nel giorno della Festa della Dedicazione del Tempo, sarà riservata a un piccolo gruppo di religiosi, tra cui l'arcivescovo di Parigi, monsignor Michel Aupetit. I fedeli, per ora, dovranno accontentarsi di vedere la loro cattedrale in televisione.