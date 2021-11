Norvegia, un uomo accoltella passanti a Oslo: ucciso dalla polizia

Un uomo armato di coltello ha attaccato alcuni passanti a Oslo prima di essere ucciso all'interno di un edificio dalla polizia norvegese. I media locali hanno pubblicato filmati dell'uomo, a torso nudo e con l'arma in mano. La polizia ha riferito che c'è stata "più di una" persona accoltellata, ma non ha fornito ulteriori informazioni sulle loro condizioni.

L'aggressore morto in ospedale - Secondo il portavoce della polizia Torgeir Brenden, contro l'aggressore "sono stati sparati diversi colpi": l'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale dove è morto poco dopo il suo arrivo. Il 14 ottobre, sempre in Norvegia, a Kongsberg, a sud-est di Oslo, un uomo armato di arco e frecce aveva ucciso 5 persone.