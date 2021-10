Norvegia, con arco e frecce uccide diverse persone: arrestato 

La polizia non esclude la matrice terroristica

I motivi dell'attacco, iniziato, secondo i media locali, in un supermercato, non sono ancora chiari. La polizia non esclude la matrice terroristica. Secondo l'account Twitter Terror Alarm, il sospettato sarebbe Rainer Winklarson, norvegese bianco: l'uomo avrebbe annunciato di voler uccidere diverse persone giorni fa sul suo canale YouTube, dove avrebbe mostrato le sue abilità di tiro con l'arco.