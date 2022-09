Norvegia: pronti a chiudere il confine con la Russia

Il governo norvegese ha reso noto che sta rafforzando i controlli al confine con la Russia.

"Se necessario, chiuderemo rapidamente il confine e i cambiamenti possono arrivare con breve preavviso", ha affermato il ministro della Giustizia e dell'Emergenza Emilie Enger Mehl. "La mobilitazione in Russia e un possibile divieto di viaggio per i cittadini russi aumentano il rischio di attraversamento illegale della frontiera sul confine norvegese-russo al di fuori del valico di frontiera di Storskog", afferma il governo di Oslo in una nota.