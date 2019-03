24 marzo 2019 17:47 Norvegia, la crociera in avaria è rientrata in porto: tutti salvi i passeggeri | A bordo anche un italiano Dieci persone sono rimaste ferite, tre in modo grave. La maggior parte dei turisti è di cittadinanza britannica e americana ma ce ne sono anche molti di altri Paesi

La nave da crociera Viking Sky, finita in avaria al largo della Norvegia con a bordo 1.300 passeggeri, è arrivata in porto a Molde. Tutt i passeggeri sono stati tratti in salvo, alcuni evacuati in una difficile operazione di soccorso con gli elicotteri. Dieci persone sono rimaste ferite, tre in modo grave. Secondo l'ambasciata italiana a Oslo, a bordo c'era anche un nostro connazionale, tratto in salvo nella notte

L'imbarcazione è riuscita ad approdare nel porto di Molde accompagnata dai rimorchiatori, dopo 24 ore in mezzo alla tempesta, a causa di un'avaria ai motori.



Tra raffiche di vento fino a 38 nodi e onde superiori a 8 metri, cinque elicotteri hanno volato nella notte evacuando 475 passeggeri, estraendoli uno per uno. Quando il tempo è migliorato, è stato deciso di sospendere i soccorsi e di procedere verso il porto con gli altri passeggeri rimasti a bordo. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle condizioni meteorologiche avverse e dall'età avanzata di molti passeggeri, la maggior parte dei quali sono cittadini britannici e americani.



La nave della Viking Ocean Cruises, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi intorno a 2,5 miglia (4,6 km) dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia, e ha lanciato l'Sos. Dopo aver riavviato uno dei suoi motori, si era stabilizzata ancorandosi a circa due chilometri dalla costa: le autorità hanno quindi lanciato una grande operazione di evacuazione che ha coinvolto sei elicotteri.



A bordo anche un italiano, salvato nella notte - C'era anche un cittadino italiano a bordo della nave da crociera Viking Sky. Lo riferisce un tweet dell'ambasciata italiana a Oslo, aggiungendo che il passeggero è stato soccorso nella notte e ora è al sicuro a Molde. Nel tweet l'ambasciata ringrazia inoltre le autorità di ricerca e salvataggio della Norvegia per la pronta risposta.

