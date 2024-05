Norvegia, l'accesso ai social è un "diritto umano"? Il caso alla Corte suprema

In Norvegia, questo giovedì, un uomo ha richiesto alla Corte Suprema norvegese di dichiarare l'accesso ai social "un diritto umano".

L'uomo - di cui non è stata fornita l'identità - è stato condannato, un anno fa, per molestie su un minore a 13 mesi di prigione. Inoltre, gli è stato vietato di utilizzare per due anni Snapchat, nota app utilizzata dai ragazzi per chattare e inviare immagini. È qui, infatti, che l'uomo sarebbe entrato, inizialmente, in contatto con la vittima.