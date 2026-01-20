Norvegia, allerta guerra: l'esercito pronto a requisire le case ai cittadini

La notizia arriva con il picco delle tensioni sulla Groenlandia, per la quale Trump sembra disposto ad avviare una guerra commerciale con l'Europa dopo che otto Paesi hanno inviato soldati sull'isola artica. In risposta a una richiesta di dialogo da parte della Norvegia, uno dei Paesi coinvolti, Trump ha scritto al premier Jonas Gahr Støre che non ha più bisogno di pensare "solo alla pace" dopo che il Comitato per il Nobel di Oslo non gli ha assegnato il premo per la Pace. "L'importanza di essere preparati alle crisi e alla guerra è aumentata drasticamente negli ultimi anni", ha dichiarato il responsabile della logistica dell'esercito norvegese, Anders Jernberg.