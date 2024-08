Norvegia, il figlio della principessa Mette-Marit arrestato per aggressione

La polizia ha detto di essere stata chiamata a un indirizzo di Oslo dopo un alterco notturno in un appartamento. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per l'incidente e rilasciato il giorno successivo, ha dichiarato la polizia in un comunicato. "Poiché è stato reso noto da diversi media che questa (persona) è Marius Borg Hoiby, la polizia conferma che è lui a essere sospettato nel caso", si legge nel comunicato. Il giovane, che avrebbe una relazione con la vittima, è sospettato di aver causato "lesioni fisiche e danni", è stato messo in isolamento ed è stato effettuato un esame del sangue per scoprire se era sotto l'effetto di droghe. La famiglia reale non ha commentato l'incidente. Hoiby è stato cresciuto da Mette-Marit e Haakon insieme ai suoi fratellastri, la ventenne principessa Ingrid Alexandra e il diciottenne principe Sverre Magnus, ma a differenza loro non ha un ruolo pubblico ufficiale. Quando Borg Hoiby compì 20 anni infatti, la casa reale rilasciò un comunicato in cui affermava che il giovane si sarebbe allontanato dalla vita pubblica e il suo profilo fu rimosso dal sito ufficiale della famiglia. "Hoiby non condurrà alcuna attività ufficiale per conto della famiglia reale - si legge in una nota - sulla base del suo desiderio di vivere fuori dagli occhi del pubblico"