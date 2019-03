Norvegia, la crociera in avaria è rientrata in porto: tutti salvi i passeggeri a bordo

La nave da crociera Viking Sky, finita in avaria al largo della Norvegia con a bordo 1.300 passeggeri , è arrivata in porto a Molde. Tutt i passeggeri sono stati tratti in salvo, alcuni ancora a bordo della nave, altri evacuati in una difficile operazione di soccorso con gli elicotteri. Dieci persone sono rimaste ferite, tre in modo grave.

La nave della Viking Ocean Cruises, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi intorno a 2,5 miglia (4,6 km) dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia, e ha lanciato l'Sos. La maggior parte dei passeggeri è di cittadinanza britannica e americana, riferiscono ancora i soccorritori, ma ce ne sono anche molti di altri Paesi. L'ambasciata d'Italia è al lavoro per verificare l'eventuale presenza di connazionali a bordo e prestare ogni possibile assistenza.

Secondo il sito Marine Traffic, la nave era in rotta da Tromso a Stavanger, nel sud della Norvegia, prima di bloccarsi nella zona davanti a Hustad, nota come una delle più pericolose della costa norvegese.



"E' stato spaventoso" - "E' stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso". Lo ha detto alla tv norvegese Nrk una passeggera della nave. Janet Jacob è stata tra le prime persone a essere portata via in elicottero tra venti e mare forte. "Sembrava un tornado", ha raccontato aggiungendo di aver cominciato a pregare "per la salvezza di tutti a bordo".