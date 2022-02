Norvegia, Breivik resta in carcere: no alla richiesta di libertà condizionata

Resterà in carcere Spander Breivik , il neonazista responsabile della strage di Utoya, in Norvegia. La giustizia del Paese ha infatti respinto la domanda di libertà condizionata presentata dalla difesa. Breivik uccise 77 persone nell'attacco del 22 luglio 2011 e nel 2012 è stato condannato a 21 anni di reclusione.

La decisione segue la richiesta di libertà condizionale presentata di Breivik. Nel 2012 l'attentatore era stato condannato alla pena massima di 21 anni di carcere, con la clausola che il periodo potesse essere ulteriormente esteso, a tempo indeterminato, nel caso in cui Breivik fosse ancora reputato un pericolo per la società. La stessa clausola implica per Breivik la possibilità di richiedere un'udienza sulla libertà vigilata dopo 10 anni, cosa che ha fatto.

Secondo i giudici, la sua visione della società e l'ideologia sono le stesse di allora. "L'accusato sembra disturbato e con un mondo di pensieri difficile da penetrare", hanno sottolineato, mentre "non mostra alcun rimorso. Non si può stabilire, inoltre, che non sarebbe violento, il rischio che lo sia è reale".