Norvegia, bombardiere russo sorvola una nave americana durante le esercitazioni Nato

Si tratta dell'ennesima provocazione di Mosca, che da tempo ormai "punzecchia" i Paesi Nato: a gennaio due bombardieri russi erano stati intercettati da caccia della Raf in prossimità dallo spazio aereo britannico e di quello olandese; un mese più tardi, a metà febbraio, i jet militari russi ci avevano riprovato avvicinandosi un po' troppo alle coste della Cornovaglia ed erano nuovamente stati "riaccompagnati" a debita distanza dallo spazio aereo britannico.



In Norvegia, invece, l'ultimo incontro ravvicinato risaliva all'inizio di dicembre 2014, quando un Mig russo aveva sfiorato, passandogli a poco più di venti metri, un aereo militare norvegese. Negli ultimi 4 anni, comunque, episodi di questo genere si sono ripetuti sempre più di frequente, con i jet militari russi che hanno fatto incursioni nelle aree di influenza» di Norvegia, Gran Bretagna, Francia e Spagna come succedeva ai tempi della Guerra fredda.



E come allora, le "visite" a distanza ravvicinata si intensificano in occasione delle esercitazioni Nato, alle quali come sempre partecipa anche l'Italia. Che in questa occasione è, con la Brigata corazzata Ariete, la punta di diamante della forza di reazione rapida dell'Alleanza atlantica nell'esercitazione "Trident Juncture 18".