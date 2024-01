Nordio respinge la richiesta di estradizione per don Franco Reverberi chiesta dall'Argentina

La richiesta di estradizione era stata promossa dallo Stato argentino. Reverberi era cappellano ausiliare dell'VIII Squadra di esplorazione alpina di San Rafael, a Mendoza, accusato di atti commessi nel Centro di detenzione clandestina noto come "La Departamental" (del caso si era anche occupata la trasmissione Le Iene). Il religioso uscì dall'Argentina nel 2011, quando a Mendoza si stava svolgendo il primo processo per crimini contro l'umanità e le testimonianze dei sopravvissuti e dei familiari hanno cominciato a indicare le sue responsabilità.

Il prete è accusato di omicidio e tortura

La revoca è stata notificata al difensore del religioso, l'avvocato Franco Magnani. Don Reverberi attualmente risiede in una canonica e aveva come misura cautelare il divieto di allontanamento dal comune di Sorbolo. Il 19 gennaio è stata fissata un'udienza per l'esecuzione del provvedimento del ministro. Reverberi, ricorda l'associazione Onlus 24 Marzo, è accusato dalle autorità argentine dell'omicidio, avvenuto nel 1976, di Josè Guillermo Beron, all'epoca ventenne e tuttora desaparecido. "Don Reverberi è anche accusato di aver assistito a numerose torture alle quali erano sottoposti i prigionieri del regime di Videla prima di essere uccisi e fatti scomparire", spiega l'associazione. "Don Reverberi, come diversi altri individui accusati di essere stati parte attiva nei crimini compiuti durante le dittature del Cono Sur, come per esempio Carlos Malatto, Daniel Cherutti, Jorge Troccoli - conclude la onlus - grazie al doppio passaporto si è trasferito in Italia molti anni fa e per lungo tempo ha vissuto indisturbato".