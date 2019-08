Nordcorea: "Stop dialogo con Seul per le esercitazioni con gli Usa"

La Corea del Nord ha annunciato il blocco ai contatti di dialogo con la Corea del Sud, se questa non fornirà "plausibili scuse" per le esercitazioni militari congiunte con gli Stati uniti attualmente in corso di svolgimento. In un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa KCNA, l'alto esponente del ministero degli Esteri nordcoreano Kwon Jong Gun ha definito "aggressive" le esrcitazioni congiunte Usa-Sudcorea.