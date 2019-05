NordCorea, Fao: 10 milioni di persone minacciate da scarsità di cibo

Allarme delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare in Corea del Nord: seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni, dovuto a una intensa siccità, a ondate di calore e a inondazioni, oltre 10 milioni di persone si trovano a rischio immediato di grave scarsità alimentare e non avranno cibo a sufficienza fino al prossimo raccolto. La produzione di cereali è stimata a 4,9 milioni di tonnellate, il livello più basso dalla stagione 2008/09.

Il rapporto Fao ha rilevato livelli bassi e preoccupanti di consumo di cibo, una varietà limitata dell'alimentazione e famiglie costrette a saltare pasti o a mangiare meno. In particolare, si esprime una grave preoccupazione riguardo alla mancanza di diversità degli alimenti, fondamentale per una buona nutrizione. La situazione è particolarmente preoccupante per bambini, donne in stato di gravidanza o di allattamento, che rappresentano i soggetti più vulnerabili alla malnutrizione.



Il programma governativo di distribuzione di alimenti, dal quale dipende gran parte della popolazione, è stato costretto a tagliare le razioni di cibo al livello più basso mai registrato per questo periodo dell'anno. Si teme che, in assenza di una robusta assistenza alimentare esterna, le razioni potrebbero essere ulteriormente ridotte durante i mesi critici della stagione di magra, che va da giugno a ottobre.