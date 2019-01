NordCorea, braccio destro Kim Jong-un in Usa: focus summit con Trump

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa un gesto mentre incontra il leader della Corea del Nord Kim Jong Un all'inizio dello storico vertice USA-Corea del Nord, presso l'Hotel Capella sull'isola di Sentosa a Singapore il 12 giugno 2018. Donald Trump e Kim Jong Un sono diventati il ​​12 giugno i primi leader statunitensi e nordcoreani che si sono incontrati, si stringono la mano e negoziano per porre fine a uno stallo nucleare decennale.

Kim Yong-chol, braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong-un, sarà impegnato in una visita di due giorni a Washington, da giovedì 17 gennaio, per discutere data, luogo e temi dell'agenda del secondo summit tra Stati Uniti e Corea del Nord, che dovrebbe tenersi a febbraio e in Vietnam. Lo riporta il Chosun Ilbo, quotidiano di Seul, citando una fonte diplomatica secondo cui il segretario di Stato americano Mike Pompeo incontrerà Kim Yong-chol.