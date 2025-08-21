Nord Stream, fermato in Italia un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti

Nord Stream, le prime immagini dal fondo del Mar Baltico
© Ansa
© Ansa
L'indagine ha ricostruito che Serhii K. avrebbe coordinato parte dell'azione insieme ad altri complici, utilizzando uno yacht a vela partito da Rostock e noleggiato tramite una società tedesca
© Afp
La polizia italiana ha fermato nei pressi di Rimini un ucraino sospettato di aver sabotato i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel settembre 2022. Si tratta di Serhii K., secondo quanto ha reso noto la Procura federale tedesca. L'operazione è stata eseguita in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dal giudice istruttore della Corte federale di giustizia. Le autorità tedesche ritengono che Serhiy avrebbe preso parte a un'operazione coordinata per piazzare esplosivi sui gasdotti nei pressi dell'isola danese di Bornholm.
L'uomo è "fortemente sospettato" di aver "causato collettivamente un'esplosione", di "sabotaggio anticostituzionale" e di "distruzione di edifici". Stando al mandato d'arresto, Serhii K. avrebbe fatto parte di un gruppo di persone che nel settembre 2022 ha installato alcuni ordigni esplosivi nei gasdotti vicino all'isola di Bornholm. Dopo il trasferimento dall'Italia, l'uomo sarà condotto davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia.
Per il trasporto degli esplosivi, come già noto, l'ucraino e i suoi complici hanno utilizzato uno yacht a vela partito da Rostock. L'imbarcazione era stata precedentemente noleggiata da un'azienda tedesca tramite intermediari avvalendosi di documenti d'identità falsi. Le esplosioni avvennero il 26 settembre 2022 e causarono gravi danni a entrambi i gasdotti.
I danni hanno aggravato le tensioni legate alla guerra in Ucraina, mentre i Paesi europei si stavano svincolando dalle fonti energetiche russe, in seguito all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte del Cremlino. Le esplosioni hanno danneggiato il gasdotto Nord Stream 1, che costituiva la principale via di approvvigionamento di gas naturale della Russia verso la Germania fino a quando Mosca non ne ha interrotto le forniture alla fine di agosto 2022.
Le esplosioni hanno danneggiato anche il gasdotto Nord Stream 2, che non è mai entrato in servizio perché la Germania ha sospeso il suo processo di certificazione poco prima dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio di quell'anno.
© Ansa
© Ansa
La Russia ha accusato gli Stati Uniti di aver organizzato le esplosioni, un'accusa che Washington nega. I gasdotti sono stati a lungo oggetto di critiche da parte degli Stati Uniti e di alcuni dei loro alleati, che hanno avvertito che rappresentavano un rischio per la sicurezza energetica dell'Europa aumentando la dipendenza dal gas russo.
Nel 2023, i media tedeschi hanno riferito del coinvolgimento di un gruppo filo-ucraino nel sabotaggio. L'Ucraina ha respinto le insinuazioni che avrebbe potuto ordinare l'attacco e i funzionari tedeschi hanno espresso cautela in merito all'accusa.
