Nord Stream, fermato in Italia un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti

L'uomo è "fortemente sospettato" di aver "causato collettivamente un'esplosione", di "sabotaggio anticostituzionale" e di "distruzione di edifici". Stando al mandato d'arresto, Serhii K. avrebbe fatto parte di un gruppo di persone che nel settembre 2022 ha installato alcuni ordigni esplosivi nei gasdotti vicino all'isola di Bornholm. Dopo il trasferimento dall'Italia, l'uomo sarà condotto davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia.