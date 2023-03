Nord Corea lancia 2 missili da un sottomarino nel Mar Giappone

"I due missili da crociera - scrive ancora la Kcna - lanciati hanno volato per 7.563-7.575 secondi lungo l'orbita di volo a forma di '8' simulando una distanza di 1.500 chilometri nel Mar di Corea orientale e hanno colpito il bersaglio".

Pyongyang ha spiegato che l'esercitazione di lancio rappresenta una risposta alle "mosse militari degli imperialisti statunitensi e dei traditori fantoccio sudcoreani contro la Corea del Nord" e dimostra "il regolare funzionamento dei mezzi deterrenti di guerra nucleare". Il lancio è avvenuto alla vigilia della grande esercitazione congiunta Freedom Shield di Stati Uniti e Corea del Sud, che prenderà il via lunedì.

Sud Corea conferma lancio

Le forze armate della Sud Corea hanno riferito di aver rilevato il lancio di un missile da un sottomarino della Corea del Nord. Lo riporta l'agenzia Yonhap. Il Joint Chiefs of Staff (Jcs) sudcoreano ha affermato di aver rilevato il missile lanciato dalle acque di fronte alla città costiera orientale nordcoreana di Sinpo. Non ha fornito

subito altri dettagli. "Pur rafforzando il monitoraggio e la vigilanza, i nostri militari mantengono una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti", ha affermato il Jcs.