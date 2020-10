Nord Corea, Kim Jong-Un: "Nessun caso di Covid nel mio Paese"

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha assicurato, durante l'annuale parata militare organizzata a Pyongyang, che "non c'è un solo caso" di Coronavirus nel suo Paese. Kim ha poi augurato "buona salute a tutte le persone nel mondo che combattono contro il Covid " in un discorso trasmesso dalla tv di Stato. L'evento è stato organizzato in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori.

Il discorso del leader - Quest'anno la celebrazione si è tenuta in un momento particolarmente complesso per il Paese, fiaccato dalle difficoltà economiche legate alle solite sanzioni americane per il programma nucleare a cui si sono aggiunte le conseguenze della pandemia. Proprio per questo Kim si è scusato con la popolazione: "Mi vergogno di non essere stato in grado di ripagarvi in modo appropriato per la vostra fiducia. I miei sforzi e la mia devozione non sono stati in grado di portare la nostra gente fuori dalle difficoltà di sostentamento".

Distensione - Nessun attacco a Washington, anzi: gli auguri ai malati di Covid arrivano proprio quando il presidente americano Trump è alle prese col virus. Messaggi di pace anche verso la Corea del Sud, con la quale il leader spera di poter tornare a "tenersi per mano" di nuovo.

Dimostrazione di forza - La parata è stata imponente: migliaia di soldati e mezzi hanno sfilato per le strade della capitale Pyongyang accompagnati dalla musica della banda. Tutti, militari e spettatori, erano privi di mascherina. Kim - affacciato dal balcone di un edificio e vestito in abiti ufficiali - ha ribadito che le armi nucleari e il rafforzamento dell'esercito sono i migliori strumenti di difesa e dissuasione dalla minaccia delnemico esterno. Per la prima volta nessun media straniero è stato invitato alla sfilata.