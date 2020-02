"Non potevo crederci": cameriera riceve mancia di 2mila dollari per un conto da 12 | #2020tipchallenge arriva dagli Usa

Fortunato quel cameriere che diventa "vittima" della nuova sfida social che impazza negli Usa, la #2020tipchallenge . L'ultimo "bersaglio" di una generosa mancia, pari a 2mila dollari, è stata Leena, che serve ai tavoli dell'Harvest Market di Swansea (Massachusetts). Un anonimo ma generoso cliente, per un conto di 12,21 dollari, le ha lasciato 2mila dollari in più. La donna voleva ringraziarlo, ma l'uomo si è dileguato. "Non ci posso credere", ha commentato.

Così Leena, che fa due lavori per mantenersi, è l'ultima, in ordine di tempo, partecipante della #2020tipchallenge. Per una consumazione di 12,21 dollari, il cliente ha versato come mancia 2mila dollari. La scommessa tanto in voga impone, infatti, di donare una cifra tra i 2,20 e i 2,020 dollari a un cameriere, a un barista, al facchino dell'hotel... e pubblicizzare il gesto sui social, "Mi ha chiesto se fosse vero", ha riferito al quotidiano locale The Herald News Megan Sweeney, direttore generale dell'Harvest Market di Swansea.

I precedenti - Sweeney ha aggiunto che non era a conoscenza dell'hashtag di tendenza #2020tipchallenge, partito a inizio d'anno dal Michigan, dove una cameriera, Danielle Franzoni, ha ricevuto una mancia di 2.020 dollari per un conto di 23 da una coppia di clienti. La donna beneficiaria della lauta mancia, a sua volta, avrebbe ripetuto il gesto, lasciando, però, una ricompensa più modesta ma graficamente simile: 20,20 dollari.

Da qui sarebbe partito un fenomeno che in breve è diventato virale negli Usa. Anche perché, come dimostrato, basta poco: la maggior parte dei partecipanti al gioco dona due banconote da 20 dollari, postando il gesto sui social sempre con l'hashtag #2020tipchallenge.

Tra i primi vip a rilanciare la sfida l'attore e cantante statunitense, ex membro della boyband New Kids on the Block, Donnie Walhberg, che il 1° gennaio ha lasciato 2.020 dollari di mancia a un cameriere di Ihop. A darne la notizia sui social era stata la moglie dell'artista, Jenny McCarthy, con un tweet in cui compariva appunto l'hashtag #2020tipchallenge.