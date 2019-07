Nomine Ue, continuano le trattative alla ricerca di un'intesa | Conte: "Difficile dire se Timmermans ha la maggioranza"

"Il criterio dello Spitzkandidat sta incontrando difficoltà. Mi sembra un po' difficile rimanere legati solo a questo criterio", ha spiegato Conte. "L'Italia è molto aperta al dialogo: l'ho detto dall'inizio. Ma per me non c'è solo il criterio dello Spitzkandidat, non può essere la sola soluzione. Non vogliamo vincolarci a un unico criterio. Dobbiamo essere flessibili nella scelta del candidato giusto".



La candidatura di Frans Timmermans per la Commissione europea resta dunque sul tavolo dei leader, anche se sono ancora tra i sette ed i dieci i capi di stato e di governo contrari, con pochi spostamenti rispetto alle posizioni espresse già ieri sera all'inizio del summit.



La sessione plenaria del Consiglio Europeo è stata interrotta più volte nella notte per dare spazio a negoziati bilaterali. Tra le ipotesi al vaglio, la decisione di procedere alla scelta dei soli candidati alla presidenza di Commissione ed Eurocamera, rimandando a un successivo vertice - probabilmente tra un paio di settimane, forse il 15 luglio - le posizioni di Alto Rappresentante Ue e di presidente del Consiglio Europeo.