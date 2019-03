Nobel per la Letteratura: doppia assegnazione nel 2019

Doppio Nobel per la Letteratura nel 2019. Lo ha confermato la Fondazione del Nobel dopo che nel 2018 il Premio non era stato assegnato per lo scandalo molestie che colpì il regista e fotografo franco svedese Jean Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson, tra i membri dell'Accademia, che portò a una serie di dimissioni. Questo aveva impedito di votare per l'assegnazione del Nobel 2018 che viene così recuperato in questa edizione.