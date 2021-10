Nobel, Parisi: "Per la ricerca spero nella prossima Finanziaria"

Ansa

In Italia "abbiamo già visto un cambiamento verso la ricerca e spero che nella prossima Finanziaria questo cambiamento venga in qualche modo implementato in maniera opportuna". Lo ha detto il fisico Giorgio Parisi, durante la cerimonia organizzata alla Sapienza Università di Roma per celebrare l'assegnazione del Nobel per la Fisica. "L'obiettivo è rendere l'Italia un Paese accogliente per i ricercatori, cosa che oggi non è", ha aggiunto.