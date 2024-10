Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton

Ellen Moons, membro del comitato del Nobel presso l'Accademia reale svedese delle scienze, ha dichiarato che i due premiati "hanno utilizzato concetti fondamentali della fisica statistica per progettare reti neurali artificiali che funzionano come memorie associative e trovano modelli in grandi insiemi di dati". Ha aggiunto che tali reti sono state utilizzate per far progredire la ricerca in fisica e "sono anche diventate parte della nostra vita quotidiana, ad esempio nel riconoscimento facciale e nella traduzione linguistica".