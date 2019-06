Noa, i genitori: "Si è lasciata morire, non è stata eutanasia"

I genitori di Noa Pothoven, la 17enne olandese morta dopo anni di sofferenze psichiche per uno stupro, ribadiscono che la ragazza non è morta per eutanasia. "Noa aveva scelto di non mangiare e bere più - dicono al quotidiano locale De Gelderlander dopo le polemiche sul caso -. Vorremmo sottolineare che è stata questa la causa della sua morte".