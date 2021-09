No a terza dose vaccino negli Usa, per Fauci "non è fine della storia"

Ansa

La decisione della Food and Drug Administration, l'agenzia del farmaco Usa, contro la somministrazione di una terza dose di vaccino anti-Covid "non è la fine della storia". Lo ha detto il principale consulente della Casa Bianca, Anthony Fauci. "Non penso che abbiano fatto un errore", ha chiarito. La raccomandazione dell'agenzia, che ha dato il suo ok alla terza dose per gli over 65, è stata vista come una sconfitta della linea del presidente Biden.