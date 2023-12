Nigeria, rilasciati due sudcoreani rapiti tre settimane fa

Due sudcoreani rapiti quasi tre settimane fa da un gruppo armato non identificato in Nigeria sono stati rilasciati.

I rapimenti a scopo di riscatto sono comuni nel Paese dell'Africa occidentale affacciato sul Golfo di Guinea e lavoratori stranieri erano già stati presi di mira da bande criminali, in particolare quelli che operano in progetti minerari o edili di zone remote. I due sudcoreani sono dipendenti di una filiale edile del gruppo Daewoo. Non è chiaro se sia stato pagato un riscatto.