Nigeria, rapiti due sacerdoti cattolici nello Stato di Kaduna

Due sacerdoti sono stati rapiti in Nigeria, nello Stato di Kaduna.

Padre John Mark Cheitnum e padre Donatus Cleopas si stavano recando a una funzione nella parrocchia di Gure, quando sono stati portati via mentre si trovavano presso la canonica della chiesa di Cristo Re. Lo riferisce la diocesi di Kafanchan, invitando la popolazione affinché si astenga dal farsi giustizia da sé. "Useremo ogni mezzo legittimo per assicurare un rilascio rapido e sicuro", si legge in una nota ufficiale.