Un'imbarcazione che trasportava persone dirette a un funerale si è capovolta nel sud della Nigeria. Il bilancio è di almeno 24 vittime. La barca stava trasportando alcuni passeggeri da una comunità all'altra per consentire loro di partecipare a una cerimonia funebre, quando è affondata nello Stato di Bayelsa, nella regione del Sud-Sud del Paese, come ha riferito Manzo Ezeki, portavoce dell'Agenzia nazionale nigeriana per la gestione delle emergenze. Ezeki ha dichiarato che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso, senza tuttavia precisare quante persone risultassero disperse. Il portavoce della polizia, Musa Mohammed, ha riferito che altre 24 persone erano state tratte in salvo e avevano ricevuto assistenza medica. Le autorità non hanno ancora comunicato quante persone si trovassero a bordo dell'imbarcazione.