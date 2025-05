Nigeria, un'inondazione sommerge la città di Mokwa: 88 morti

In Nigeria almeno 88 persone sono morte nelle inondazioni che hanno sommerso Mokwa, una città mercato nello Stato del Niger. Husseini Isah, del Dipartimento nazionale per la gestione delle emergenze, ha affermato che molte altre persone si trovano ancora in pericolo e che le operazioni di soccorso non sono concluso. "Il numero delle vittime continua a salire - ha detto ad Associated Press - ma finora sono stati recuperati 88 corpi". Le inondazioni sono state provocate da piogge torrenziali che sono durate diverse ore. Secondo i media locali il crollo di una diga in una città vicina ha peggiorato la situazione.