Nigeria, camion piomba su una processione: vittime

Cinque persone che partecipavano a una processione per le celebrazioni pasquali in Nigeria sono morte e altre otto sono rimaste ferite. Un camion carico di cereali ha investito la folla dopo aver perso il controllo a causa di un guasto ai freni lungo l'autostrada. È accaduto nella città a maggioranza cristiana di Billiri. Dopo l'incidente, la folla ha marciato verso la sede della polizia cittadina in segno di protesta, lanciando pietre contro gli agenti, alcuni dei quali hanno riportato ferite. La polizia ha arrestato otto persone. Il camion è stato poi dato alle fiamme e alcuni negozi sono stati saccheggiati.