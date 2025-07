Nigeria, banda criminale uccide 33 ostaggi nonostante il pagamento del riscatto

Un commando di banditi in Nigeria ha massacrato 33 persone rapite, nonostante fosse stato pagato un riscatto per la loro liberazione. L'orrore è accaduto nello Stato di Zamfara, nel nord-ovest del Paese, dove i locali hanno detto di aver versato ai malviventi una somma pari a 33.250 dollari per il loro rilascio dopo il rapimento. Zamfara e altri Stati della zona sono da anni sconvolti da bande criminali responsabili di raid mortali, sequestri e attacchi incendiari. "I banditi hanno liberato solo 18 delle 51 persone rapite - ha raccontato Kasimu Ibrahima, residente del villaggio di Banca - e quando abbiamo chiesto a quelli liberati delle altre 33 persone, ci hanno detto che erano state uccise".