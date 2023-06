Nigeria, attacchi armati nello Stato di Plateau: almeno 15 morti

In Nigeria, le agenzie di sicurezza sono sulle tracce degli uomini armati che hanno attaccato due comunità, uccidendo almeno 15 persone nello Stato centrale di Plateau.

Gyan Bere, portavoce del governatore di Plateau, ha detto alla "Bbc" che la polizia e l'esercito sono stati mobilitati per un'operazione congiunta per mettere in sicurezza le comunità e rintracciare gli aggressori. Anche le case sono state date alle fiamme durante gli attacchi simultanei avvenuti martedì a Riyom e Mangu. I responsabili degli attacchi non sono ancora stati identificati, ha aggiunto il portavoce.