Niger, i golpisti mandano rinforzi nella capitale Niamey | La giunta rifiuta di ricevere la delegazione Ecowas-Onu-Ua

Il Niger è precipitato nel il 26 luglio, quando il presidente Mohamed Bazoum è stato destituito dalla guardia presidenziale con un colpo di Stato . L'Ecowas ha risposto pochi giorni dopo emettendo sanzioni e lanciando un ultimatum alla giunta militare al potere: dimettersi entro una settimana o affrontare un potenziale intervento militare. La scadenza è passata domenica senza che la situazione politica sia cambiata.

Secondo l'Unione europea, che ha espresso "fermo sostegno alle attività dell'Ecowas e alla posizione che ha assunto", c'è però ancora spazio per la diplomazia almeno fino alla riunione straordinaria dell'organizzazione fissata per giovedì. Il portavoce per la politica estera dell'Ue, Peter Stano, ha chiarito che Bruxelles è "in contatto con i Paesi membri e con l'Ecowas", che è¨ il principale attore nella regione", ribadendo "pieno sostegno a qualsiasi decisione sarà presa" dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale.

Nel frattempo, però, a complicare la situazione c'è anche l'appoggio del Mali e del Burkina Faso alla giunta golpista del Niger, che rischia di innescare un conflitto regionale in caso di intervento dell'Ecowas. L'appoggio è stato ribadito al termine di un incontro a Niamey tra la giunta militare e i rappresentanti dei due Paesi vicini. Il ministro maliano Abdoulaye Maiga ha fatto sapere che durante l'incontro "abbiamo ribadito la decisione dei presidenti Goita (Mali, ndr) e Traoré (Burkina Faso, ndr) di partecipare pienamente alle operazioni di legittima difesa al fianco delle forze di difesa e di sicurezza nigerine".

Maiga ha quindi rimarcato che "è oltre un decennio che Burkina Faso, Mali e Niger si trovano ad affrontare le conseguenze socio-economiche, di sicurezza e umanitarie dell'avventura Nato in Libia", invitando l'Ecowas "a rivolgere i loro ultimatum ai gruppi terroristici".