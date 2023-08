Niger manda rinforzi al confine con Nigeria e Benin

Le autorità militari del Niger hanno inviato ulteriori truppe nelle zone di confine con la Nigeria e il Benin.

I rinforzi, ha riferito il canale televisivo Al Arabiya, sono stati inviati in seguito a una decisione del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (l'autorità centrale dopo il colpo di Stato). Domenica i ribelli che hanno preso il potere in Niger hanno imposto il divieto di volo nello spazio aereo nazionale e hanno accusato Paesi vicini di preparare un'aggressione contro il Niger, dopo la scadenza dell'ultimatum dell'Ecowas.