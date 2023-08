Niger, giunta golpista annuncia la formazione di un governo

Leggi Anche Niger, nasce Consiglio di resistenza per ritorno presidente Bazoum

La giunta militare che ha preso il potere in Niger il 26 luglio ha formato un nuovo governo composto da 21 ministri: il primo ministro è Ali Mahaman Lamine Zeine e Difesa e Interno sono stati assegnati a generali che hanno partecipato al golpe. Lo riferisce La Libre Belgique, citando un decreto firmato dal nuovo uomo forte di Niamey, il generale Abdourahamane Tiani.

Il documento è stato letto dalla tv nazionale nella notte, a poche ore dell'inizio del nuovo vertice dei Paesi della Comunità

economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) ha convocato per oggi ad Abuja, in Nigeria, un nuovo vertice dei capi di Stato e di governo sulla situazione in Niger.

Onu: preoccupati per condizioni presidente Bazoum e famiglia Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "molto preoccupato per le deplorevoli condizioni in cui, secondo quanto riferito, vivono il presidente Bazoum e la sua famiglia mentre continuano ad essere detenuti arbitrariamente da membri della guardia presidenziale in Niger". Il segretario generale ribadisce la sua preoccupazione per la salute e la sicurezza del presidente e della sua famiglia e chiede ancora una volta il suo rilascio immediato e incondizionato e la sua reintegrazione come capo dello Stato. Lo riporta un portavoce Onu in una nota aggiungendo che "il segretario generale è anche allarmato per le continue notizie sull'arresto di diversi membri del governo. E "chiede con urgenza il loro rilascio incondizionato e il rigoroso rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani del Niger".