Niger, i golpisti: "I francesi non hanno motivo di lasciare il Paese"

In Niger il generale Abdourahamane Tiani, capo della giunta militare che ha preso il potere dopo il golpe a Niamey, ha affermato che i francesi "non hanno alcun motivo oggettivo per lasciare il Paese", in un momento in cui diverse centinaia di loro vengono evacuati.

I cittadini francesi "non sono mai stati oggetto della minima minaccia" e non hanno "alcun motivo oggettivo per lasciare il Niger", ha detto il generale in un discorso alla vigilia della festa dell'indipendenza del Paese, ex colonia francese.