Niger, Blinken: la diplomazia resta la "via preferibile"

"La diplomazia è il "modo preferibile" per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato in Niger", ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Radio France Internationale (Rfi).

"E' certo che la diplomazia è il modo preferibile per risolvere questa situazione. Questo è l'approccio della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Ecowas) e il nostro approccio". E sosteniamo gli sforzi dell'Ecowas per ripristinare l'ordine costituzionale", ha concluso Blinken.