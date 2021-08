Nicaragua, revocati permessi a sei Ong tra cui Oxfam

-afp

Il Nicaragua ha annullato i permessi ad operare nel Paese a sei Ong con base negli Stati Uniti e in Europa, pochi giorni dopo che il governo del presidente Daniel Ortega è stato sanzionato per l'arresto di importanti oppositori politici. Tra i gruppi colpiti anche Oxfam, così come il National Democratic Institute e l'International Republican Institute con sede negli Stati Uniti, oltre ad enti di beneficenza di Spagna, Danimarca e Svezia.