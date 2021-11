Nicaragua, elezioni: per Russia sono ok ma Biden dice: "Fasulle"

-afp

Il team di accompagnatori inviati dalla Russia per seguire la giornata elettorale appena conclusasi in Nicaragua ha dichiarato a Managua che nel complesso "il processo di voto (per scegliere il presidente e i 92 membri del Congrsso, ndr.) "si è concluso con successo". Opposta l'opinione Usa: "Fasulle", ha sentenziato il presidente americano Joe Biden dalla Casa Bianca.