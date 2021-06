Nicaragua, arrestato terzo candidato alla presidenza

ufficio-stampa

Un terzo candidato alle elezioni presidenziali, in programma il prossimo novembre, è stato arrestato in Nicaragua, un ulteriore segnale delle restrizioni imposte all'opposizione al presidente in carica Daniel Ortega. In manette è finito Felix Maradiaga, dopo essere stato convocato presso gli uffici della Procura a Managua, che ha aperto contro di lui un'inchiesta per azioni contro la sovranità del Paese e incitamento all'ingerenza straniera.