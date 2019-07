New York, un cavallo fugge dalla fattoria e passeggia in autostrada

Oppie, un cavallo purosangue, è scappato da una fattoria ed è finito a passeggiare in autostrada. E' successo a New York. Secondo quanto riportano i media locali, l'animale è fuggito dopo che la sua stalla è stata danneggiata dalla caduta di un albero. Il video mostra il momento in cui Oppie trotta lungo la "Sunrise Highway" prima di essere recuperato dalle forze dell'ordine.