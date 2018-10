New York Times: "Trump ricevette 413 milioni evadendo il fisco"

COSA DICE L'INCHIESTA Proprio questa eredità è il punto di partenza dell’indagine giornalistica, per ricostruire esattamente quante tasse di successione furono pagate dalla famiglia Trump. Fred, intraprendente costruttore del Queens, aveva deciso di trasferire circa 1 miliardo di dollari ai tre figli: Maryanne, Robert e Donald. Secondo le leggi in vigore in quegli anni, il capofamiglia avrebbe dovuto pagare un’aliquota del 55% corrispondenti ad almeno 550 milioni di dollari. Risulta , invece, che i Trump pagarono solo 52,2 milioni, poco più del 5%. Secondo quanto riportato dal giornale, fu proprio il giovane Donald a mettere in piedi una serie di società fittizie per far sparire il denaro e le ricchezze. Intanto il futuro leader degli Stati Uniti iniziò a svalutare il valore degli immobili costruiti dal padre Fred e che presto sarebbero passati sotto il suo controllo.